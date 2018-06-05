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    Зобнин: Для меня эта ничья — неудача, нас в конце уже начали возить

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    Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал товарищеский матч против Турции (1:1).

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин
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  • «Сегодня двигалось и дышалось получше. Но тактических и индивидуальных ошибок было много. Есть к чему стремиться, будем работать.

    Для меня лично эта ничья — неудача. В эпизоде с нашим голом мы прессинговали и вынудили соперника ошибиться. Но и пропустили после ошибки.

    Дзагоев был освобожден, мог опускаться в опорную зону, мог подниматься выше. А оценивать задумку не мне.

    Когда перешли на схему с пятью защитниками, то немного подсели. Нас в конце уже начали возить. Поэтому в четыре нам, наверное, лучше.

    Мне все понравилось в плане атмосферы. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион в трудное для нас время. Постараемся порадовать их. Теперь все мысли о матче с Саудовской Аравией», — отметил Зобнин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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