Зобнин: Для меня эта ничья — неудача, нас в конце уже начали возить

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал товарищеский матч против Турции (1:1).

«Сегодня двигалось и дышалось получше. Но тактических и индивидуальных ошибок было много. Есть к чему стремиться, будем работать.

Для меня лично эта ничья — неудача. В эпизоде с нашим голом мы прессинговали и вынудили соперника ошибиться. Но и пропустили после ошибки.

Дзагоев был освобожден, мог опускаться в опорную зону, мог подниматься выше. А оценивать задумку не мне.

Когда перешли на схему с пятью защитниками, то немного подсели. Нас в конце уже начали возить. Поэтому в четыре нам, наверное, лучше.

Мне все понравилось в плане атмосферы. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион в трудное для нас время. Постараемся порадовать их. Теперь все мысли о матче с Саудовской Аравией», — отметил Зобнин в интервью «Спорт-Экспрессу».