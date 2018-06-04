Фалькао и Куадрадо — в заявке сборной Колумбии на ЧМ-2018

Пресс-служба Федерации футбола Колумбии представила игроков в видеоролике.
В состав вошли следующие футболисты:
Вратари: Давид Оспина («Арсенал»), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»);
Защитники: Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Сантьяго Ариас (ПСВ), Фрэнк Фабра («Бока Хуниорс»), Кристиан Сапата («Милан»), Йерри Мина («Барселона»), Хоан Мохика («Жирона»), Оскар Мурильо («Пачука»).
Полузащитники: Хамес Родригес («Бавария»), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Карлос Санчес («Эспаньол»), Вилмар Барриос («Бока Хуниорс»), Джефферсон Лерма («Леванте»), Матеус Урибе («Америка»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хуан Куадрадо («Ювентус»);
Нападающие: Радамель Фалькао («Монако»), Хосе Искьердо («Брайтон»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Луис Мурьель («Севилья»), Мигель Борха («Палмейрас»).
Сборная Колумбии сыграет в группе с Японией, Польшей и Сенегалом.