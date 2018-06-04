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    Фалькао и Куадрадо — в заявке сборной Колумбии на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной Колумбии определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира-2018.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао
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  • Пресс-служба Федерации футбола Колумбии представила игроков в видеоролике.

    В состав вошли следующие футболисты:

    Вратари: Давид Оспина («Арсенал»), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»);

    Защитники: Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Сантьяго Ариас (ПСВ), Фрэнк Фабра («Бока Хуниорс»), Кристиан Сапата («Милан»), Йерри Мина («Барселона»), Хоан Мохика («Жирона»), Оскар Мурильо («Пачука»).

    Полузащитники: Хамес Родригес («Бавария»), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Карлос Санчес («Эспаньол»), Вилмар Барриос («Бока Хуниорс»), Джефферсон Лерма («Леванте»), Матеус Урибе («Америка»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хуан Куадрадо («Ювентус»);

    Нападающие: Радамель Фалькао («Монако»), Хосе Искьердо («Брайтон»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Луис Мурьель («Севилья»), Мигель Борха («Палмейрас»).

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