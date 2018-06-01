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    Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»

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    «Анжи» на своем официальном сайте объявил об уходе трех игроков, у которых истек срок арендных соглашений.

    Филипп Будковский
    Филипп Будковский
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  • Махачкалинский клуб покинули полузащитник Олег Данченко и форвард Филипп Будковский, права на которых принадлежат «Шахтеру». Кроме того, «Анжи» расстался с вратарем Гиорги Лорией («Крылья Советов»).

    Данченко в сезоне-2017/18 принял участие в 29 играх, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Будковский отыграл 9 матчей и отметился 1 результативной передачей. Лория провел 13 матчей, в которых 2 раза отстоял на ноль.

    Накануне клуб покинул главный тренер Вадим Скрипченко.

    По итогам минувшего сезона «Анжи» занял в РФПЛ 14-е место, проиграл в стыковых матчах «Енисею» и вылетел в ФНЛ.

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