Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»

«Анжи» на своем официальном сайте объявил об уходе трех игроков, у которых истек срок арендных соглашений.

Махачкалинский клуб покинули полузащитник Олег Данченко и форвард Филипп Будковский, права на которых принадлежат «Шахтеру». Кроме того, «Анжи» расстался с вратарем Гиорги Лорией («Крылья Советов»).

Данченко в сезоне-2017/18 принял участие в 29 играх, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Будковский отыграл 9 матчей и отметился 1 результативной передачей. Лория провел 13 матчей, в которых 2 раза отстоял на ноль.

Накануне клуб покинул главный тренер Вадим Скрипченко.

По итогам минувшего сезона «Анжи» занял в РФПЛ 14-е место, проиграл в стыковых матчах «Енисею» и вылетел в ФНЛ.