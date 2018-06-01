Абрамович отозвал заявку на продление британской визы

Роман Абрамович
thesun.co.uk
Как стало известно изданию, миллиардер отозвал свое заявление на продление права пребывания в Великобритании, поскольку получил израильский паспорт.
Гражданство Израиля позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода в течение 360 дней.
У Абрамовича не будет права официально трудоустраиваться, но это не вызовет проблем, так как в клубе у него нет официальной должности.
Ранее в «Челси» решили приостановить работы над реконструкцией стадиона в связи с «неблагоприятным инвестиционным климатом».