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    Абрамович отозвал заявку на продление британской визы

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    Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не заинтересован в получении британской инвестиционной визы, утверждает The Sun.

    Роман Абрамович
    Роман Абрамович
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  • Как стало известно изданию, миллиардер отозвал свое заявление на продление права пребывания в Великобритании, поскольку получил израильский паспорт.

    Гражданство Израиля позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода в течение 360 дней.

    У Абрамовича не будет права официально трудоустраиваться, но это не вызовет проблем, так как в клубе у него нет официальной должности.

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