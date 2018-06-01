Абрамович отозвал заявку на продление британской визы

Владелец «Челси»больше не заинтересован в получении британской инвестиционной визы, утверждает The Sun.

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Как стало известно изданию, миллиардер отозвал свое заявление на продление права пребывания в Великобритании, поскольку получил израильский паспорт.

Гражданство Израиля позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода в течение 360 дней.

У Абрамовича не будет права официально трудоустраиваться, но это не вызовет проблем, так как в клубе у него нет официальной должности.

Ранее в «Челси» решили приостановить работы над реконструкцией стадиона в связи с «неблагоприятным инвестиционным климатом».