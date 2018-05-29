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    Самедов мечтает о горных лыжах

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    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самдоев рассказал, что хотел бы сделать из того, что сейчас запрещено контрактом.

    Александр Самедов
    Александр Самедов
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  • «Когда закончу играть, обязательно поеду на какой-нибудь горнолыжный курорт. Безумно боюсь всех этих спусков, но очень хочу попробовать хотя бы с детской горочки на лыжах скатиться. Обязательно встану на коньки и начну играть в хоккей. Другими словами, начну заниматься именно тем, чем хочу. Путешествовать. Есть много спортивных мероприятий, которые я хотел бы посетить. Словом, планы у меня большие после окончания карьеры.

    Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принести пользу команде.

    Не то, чтобы мог назвать это усталостью, но я, например, перестал любить смотреть футбол по телевизору», — приводит слова хавбека «Р-Спорт».

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