Салах начал программу восстановления после травмы

Мохамед Салах
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Об этом сообщает официальный Twitter Египетской футбольной ассоциации.
«Салах начал программу восстановления вчера, 29 мая он отправится в Испанию, где будет проходить курс лечения. Президент ассоциации Абу Рида и доктор национальной команды встретятся с ним в Испании в среду», — говорится в сообщении.
Напомним, у Салаха диагностировали растяжение связок плечевого сустава. Ожидается, что на восстановление египтянину понадобится около двух недель.
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