Салах начал программу восстановления после травмы

Нападающийначал программу восстановления после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов против

Мохамед Салах twitter.com/lfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщает официальный Twitter Египетской футбольной ассоциации.

«Салах начал программу восстановления вчера, 29 мая он отправится в Испанию, где будет проходить курс лечения. Президент ассоциации Абу Рида и доктор национальной команды встретятся с ним в Испании в среду», — говорится в сообщении.

Напомним, у Салаха диагностировали растяжение связок плечевого сустава. Ожидается, что на восстановление египтянину понадобится около двух недель.

Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира