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    Салах начал программу восстановления после травмы

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    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах начал программу восстановления после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Об этом сообщает официальный Twitter Египетской футбольной ассоциации.

    «Салах начал программу восстановления вчера, 29 мая он отправится в Испанию, где будет проходить курс лечения. Президент ассоциации Абу Рида и доктор национальной команды встретятся с ним в Испании в среду», — говорится в сообщении.

    Напомним, у Салаха диагностировали растяжение связок плечевого сустава. Ожидается, что на восстановление египтянину понадобится около двух недель.

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