Клопп: Мы пройдем весь путь до конца вместе. Такой план

Главный тренер «Ливерпуля»в преддверии финала Лиги чемпионов рассказал об отношениях с командой и о своей футбольной философии.

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26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«У нас есть отношения. Деловые отношения, где я босс, а они мои подчиненные, так сказать. Только футбол не должен так работать. Потому что это прежде всего игра.

Я как человек хочу иметь тесные отношения с игроками, потому что хочу понимать их. Хочу знать, почему происходят те или иные вещи.

Я благодарен им за то, чего они достигли. Я не из тех, кто думает: "Ну, им же платят за это. Это их обязанность".

Есть много команд такого же уровня, как наша. Они зарабатывают столько же или даже больше, но такой игры не показывают. Вот почему я им благодарен, я так им и сказал.

Мы идем по этому пути вместе. И сюда пришли вместе. Хочу, чтобы меня понимали именно так. Мы пройдем весь путь до конца вместе. Такой план.

Если мы победили, то, по большому счету, мне не важно, как мы играли: победа есть победа. Тем не менее я знаю, что шансы на победу значительно возрастают, когда ты понимаешь, как именно ты побеждаешь.

Это значит, что тебе нужно играть в определенном стиле и в идеале делать это снова и снова, чтобы выигрывать несколько матчей подряд.

Надо придумать себе футбол такого типа, чтобы он в большинстве случаев приносил успех. Именно это мы и делаем, ничего более. Тот факт, что наши матчи порой получаются зрелищными, мне только нравится.

Мне нравится, когда игроки осознают свои сильные стороны и стремятся их использовать, одновременно с этим осознавая сильные стороны своих партнеров и тоже стремясь их использовать. Очень нравится», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.