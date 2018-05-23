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    «Волгарь» может начать следующий сезон в ПФЛ

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    «Волгарь» не сможет получить необходимые гарантии для участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и с большой долей вероятности начнет следующий сезон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сообщил руководитель астраханского клуба Денис Саблин.

    Денис Саблин
    Денис Саблин
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  • «Министр физической культуры и спорта Астраханской области Максим Фидуров собрал общественный совет и на нем объявил, что принято решение играть во второй лиге (ПФЛ). На данный момент никакой позитивной информации нет, так скажем. По ПФЛ, насколько я узнал вчера, до 14 июня можно подать заявку на расширенную процедуру лицензирования для лиги, и до 30 июня решение будет приниматься, примерно такие были формулировки», — цитирует Саблина ТАСС.

    Также Саблин заявил, что «Волгарь» сохраняет минимальный шанс на получение лицензии для участия в ФНЛ. Клубу необходимо предоставить финансовые гарантии до заседания апелляционного комитета РФС, которое состоится 30 мая.

    В завершившемся сезоне ФНЛ «Волгарь» занял десятое место. В сезоне-2015/16 команда финишировала на четвертой позиции и пробилась в стыковые матчи за выход в Премьер-лигу, но по сумме двух игр уступила махачкалинскому «Анжи» (0:1, 0:2).

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