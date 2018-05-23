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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018

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    Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро не сыграет на чемпионате мира в России из-за травмы правого колена, сообщается на сайте Аргентинской футбольной ассоциации.

    Серхио Ромеро
    Серхио Ромеро
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  • Голкипер пропустит турнир из-за рецидива травмы правого колена, полученной в товарищеском матче с Испанией (1:6). 31-летнему футболисту потребуется операция, а общий срок восстановления составит не менее месяца.

    В финальной заявке Ромеро заменит голкипер «УАНЛ Тигрес» Науэль Гусман.

    Гусман в нынешнем розыгрыше мексиканской Лиги MX провел за «Тигрес» 42 матча, в которых пропустил 38 мячей.

    На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

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