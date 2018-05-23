Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентиныне сыграет на чемпионате мира в России из-за травмы правого колена, сообщается на сайте Аргентинской футбольной ассоциации.

Серхио Ромеро theguardian.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Голкипер пропустит турнир из-за рецидива травмы правого колена, полученной в товарищеском матче с Испанией (1:6). 31-летнему футболисту потребуется операция, а общий срок восстановления составит не менее месяца.

В финальной заявке Ромеро заменит голкипер «УАНЛ Тигрес» Науэль Гусман.

Гусман в нынешнем розыгрыше мексиканской Лиги MX провел за «Тигрес» 42 матча, в которых пропустил 38 мячей.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.