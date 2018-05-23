Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018

Серхио Ромеро
theguardian.com
Голкипер пропустит турнир из-за рецидива травмы правого колена, полученной в товарищеском матче с Испанией (1:6). 31-летнему футболисту потребуется операция, а общий срок восстановления составит не менее месяца.
В финальной заявке Ромеро заменит голкипер «УАНЛ Тигрес» Науэль Гусман.
Гусман в нынешнем розыгрыше мексиканской Лиги MX провел за «Тигрес» 42 матча, в которых пропустил 38 мячей.
На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.