«Шахтер» требует у «Манчестер Юнайтед» 60 миллионов евро за Фреда

Фред
metro.co.uk
«Горняки» уведомили манкунианцев, что готовы продать бразильского футболиста за сумму около 60 миллионов евро.
Также футболистом интересуется ПСЖ. Ранее президент донетчан Ринат Ахметов заявил, что отказался продавать его в «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро.
Фред в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 37 матчей – на счету полузащитника «Шахтера» 4 гола и 7 результативных передач. За донецкую команду он выступает с лета 2013-го, за его трансфер было заплачено 15 миллионов евро бразильскому «Интернасьоналу».