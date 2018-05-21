Семин сомневается в выходе сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Буду счастлив, если Россия выйдет из группы, но не думаю, что мы сыграем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона постарела, а молодые игроки пока не появились.

Что касается нападающих, то тут тоже есть проблемы. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин получил травму и не сыграет на чемпионате мира. Есть Дзагоев и Дзюба, но у них тоже свои ограничения.

Денис Черышев, выступающий в Испании, не провел ни одной игры в стартовом составе сборной России.

Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающей, но только в долгосрочной перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова», — сказал Семин в интервью перуанскому изданию Libero.