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    Семин сомневается в выходе сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.

    Юрий Семин
    Юрий Семин
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  • «Буду счастлив, если Россия выйдет из группы, но не думаю, что мы сыграем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона постарела, а молодые игроки пока не появились.

    Что касается нападающих, то тут тоже есть проблемы. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин получил травму и не сыграет на чемпионате мира. Есть Дзагоев и Дзюба, но у них тоже свои ограничения.

    Денис Черышев, выступающий в Испании, не провел ни одной игры в стартовом составе сборной России.

    Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающей, но только в долгосрочной перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова», — сказал Семин в интервью перуанскому изданию Libero.

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