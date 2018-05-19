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    Зобнин: Мой уровень продемонстрируют ближайшие матчи сборной

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    Роман Зобнин
    На фото:Роман Зобнин
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин подвел итоги выступления московского клуба в прошедшем сезоне.

    «Красно-белые» финишировали на третьем месте, набрав 56 очков.

    «Для меня лично был тяжелый сезон, потому что получил травму. Последовал скомканный отрезок. Полсезона вообще не играл и полсезона набирал форму.

    Мой нынешний уровень продемонстрируют ближайшие матчи сборной. Покажут, на что я гожусь. В целом хотелось бы, чтобы многие вещи сложились лучше. Хотелось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, выиграть Кубок и чемпионат. Всегда хочется большего. Но если бы мне сказали, что после чемпионского сезона мы займем третье место, ответил бы: Ну, нормально», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

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