«Вест Хэм» определился с кандидатурой нового тренера

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун»может вернуться в Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

64-летний чилийский специалист считается основным претендентом на пост менеджера «Вест Хэма», который ранее объявил об уходе Дэвида Мойеса.

Пеллегрини, известному по работе с «Манчестер Сити» и «Реалом», осталось согласовать с лондонским клубом личный контракт.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» ведет переговоры с Рафаэлем Бенитесом («Ньюкасл»), Унаи Эмери, который по окончании сезона покинет ПСЖ, и Паулу Фонсекой, ранее продлившим контракт с «Шахтером».

В завершившемся сезоне чемпионата Англии «Вест Хэм» занял 13-е место.