Нойер не выйдет в старте «Баварии» на финал Кубка Германии

Голкиперне выйдет в стартовом составе мюнхенского клуба на финал Кубка Германии против

Об этом заявил главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес.

«У Мануэля нет никаких проблем. Он в отличной физической форме. Он — в заявке на финал, но он не выйдет в стартовом составе», — приводит слова Хайнкеса официальный Twitter «Баварии».

«Нойер — это настоящая личность и авторитет в воротах. Его нельзя ни с кем сравнивать. Это невероятный голкипер. Нация может быть спокойна, во время чемпионата мира он окажет команде большую помощь», — также отметил Хайнкес.

Хайнкес прогнозирует хорошую готовность Нойера к чемпионату мира

Напомним, из-за травмы Нойер пропустил почти весь сезон.