Агент опроверг информацию о желании Фернандеша вернуться в «Бешикташ»

Агент, представляющий интересы полузащитника «Локомотива», опроверг информацию о возможном возвращении игрока в турецкий «Бешикташ».

«Фернандеш может перейти в "Бешикташ"? Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности. У "Локомотива" и Фернандеша есть обоюдное желание подписать новый контракт. Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира», — передает слова агента «Чемпионат».

Ранее турецкое издание Fanatik сообщило, что Фернандеш рассчитывает вновь оказаться в «Бешикташе», за который выступал с 2011 по 2014 год.

В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.