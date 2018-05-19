СМИ: Фернандеш может вернуться в «Бешикташ»

Полузащитник «Локомотива»может вернуться в чемпионат Турции, информирует Fanatik.

По данным издания, «Бешикташ» хочет вернуть 32-летнего португальца, и сам игрок также заинтересован в переходе в стамбульский клуб.

Фернандеш: Все зависит от «Локо», важно не только мое желание

Агент Фернандеша Паулу Барбоза ранее сообщил, что ведёт переговоры с руководством «Локомотива» о продлении соглашения игрока, которое истекает через год.

Напомним, Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Локомотив».

В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.