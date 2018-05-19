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    СМИ: Фернандеш может вернуться в «Бешикташ»

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    Мануэл Фернандеш
    На фото:Мануэл Фернандеш
    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции, информирует Fanatik.

    По данным издания, «Бешикташ» хочет вернуть 32-летнего португальца, и сам игрок также заинтересован в переходе в стамбульский клуб.

    Фернандеш: Все зависит от «Локо», важно не только мое желание

    Агент Фернандеша Паулу Барбоза ранее сообщил, что ведёт переговоры с руководством «Локомотива» о продлении соглашения игрока, которое истекает через год.

    Напомним, Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Локомотив».

    В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

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