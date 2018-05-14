Неста возглавил «Перуджу»

Бывший защитник «Лацио», «Милана» и сборной Италиистал главным тренером «Перуджи», сообщает официальный сайт клуба.

42-летний итальянец принял команду после отставки Роберто Бреды и уже провел первую тренировку.

«Я прибыл в "Перуджу" с огромным энтузиазмом. Это настоящий футбольный клуб со славной историей. В команде собраны хорошие игроки, и сама она очень сильна. Постараюсь оправдать доверие, но, думаю, "Перуджа" добилась бы результата и с любым другим тренером», — сказал Неста.

Будучи тренером, Неста с 2015 по 2017 год возглавлял «Майами» во второй по силе лиге США.

«Перуджа» по итогам сезона заняла восьмое место и попала в плей-офф за выход в серию А.