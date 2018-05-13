«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Eric Bailly, Маркос Рохо, Дейли Блинд, Маттео Дармиан, Алексис Санчес, Хуан Мата, Майкл Кэррик, Эшли Янг, Scott McTominay, Маркус Рэшфорд.
«Уотфорд»: Эурельо Гомес, Дарил Янмат, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Кристиан Кабазель, Херард Деулофеу, Richarlison, A.Doucoure, W.Hughes, Роберто Перейра, Андре Грэй.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 2:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.