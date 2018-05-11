«Зенит» оштрафовали за баннер в адрес Геркуса

Контрольно-дисциплинарный комитетоштрафовалза баннер фанатов питерского клуба в адрес президента, а также наставника «железнодорожников»

Во время матча против «Локомотива» фанаты «Зенита» вывесили баннер с надписью «Геркус — гей, как вся движуха. Юрий Палыч, уважуха».

За баннер фанатов «Зениту» придется заплатить 25 тысяч рублей.

Кроме того, питерский клуб оштрафован еще за ряд нарушений.

«По матчу "Локомотив" — "Зенит": за бросание болельщиками "Зенита" предметов на трибуны, порванную разделительную сетку и за вырванные кресла клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Зенита" клуб оштрафован на 190 тыс. рублей. За публичную демонстрацию зрителями не согласованного баннера, который был посвящен Геркусу и Семину, "Зенит" оштрафован на 25 тыс. рублей», — сказал глава КДК Артур Григорьянц, передает «Чемпионат».