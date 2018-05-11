Черчесов объяснил выбор соперников для товарищеских матчей сборной России

Главный тренер сборнойобъяснил, почему соперниками национальной команды перед ЧМ были выбраны

«Было желание сыграть с похожими сборными. Мы уже сыграли с Ираном. А перед этим у нас были контакты по некоторым сборным. Австрия – потому что мы там на сборе, полчаса до стадиона. Плюс местная команда, будет ажиотаж болельщиков. В Монако был пустой стадион – а с Венгрией и с Чили – полный стадион. Если местная команда, то она вызовет интерес, это своеобразная лакмусовая бумажка», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

«Турция – южная команда, которая немного напоминает Уругвай. А сыграть с нужным континентом не получилось – там у них уже все было расписано, плюс логистика – семь часов лететь. Думаю, что в итоге у нас получилась правильная программа», — также отметил тренер.

Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018

Напомним, против Австрии Россия сыграет 30 мая, а против Турции — 5 июня.