Курскому «Авангарду» разрешили пройти процедуру лицензирования через УЕФА

Курскийпроходит процедуру лицензирования напрямую в УЕФА, чтобы иметь возможность выступить в еврокубках в следующем сезоне, информирует «Чемпионат».

В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «сине-белые» получат путевку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА.

«Авангард» будет контактировать по вопросам лицензирования напрямую с УЕФА, а не с РФС, как это обычно принято.

УЕФА имеет право вмешаться в лицензирование клубов в экстренных условиях, каким и стало попадание клуба ФНЛ в финал Кубка России.

Финальный матч розыгрыша Кубка России «Тосно» – «Авангард» состоится 9 мая на «Волгоград Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.