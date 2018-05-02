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    Наингголан: Будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно

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    Раджа Наингголан
    На фото:Раджа Наингголан
    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о настрое на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    В первом матче римляне проиграли в Англии со счетом 2:5.

    «В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрацию все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против "Барселоны" тоже было трудно.

    Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче.

    Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.

    Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее.

    В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою свой голевой счет в этой Лиге чемпионов.

    Не знаю, я не могу прочесть мысли всех игроков, но, думаю, что по окончании первого матча все знали, в чем они ошиблись, в том числе и при "стандартах".

    Мы во многом должны прибавить и постараться сыграть лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Два раза в реку не войдешь«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
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