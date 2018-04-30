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    «Ахмат» — «Урал»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Ахмат — Урал (30.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Ахмат — Урал16:30
    В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ахмат» — «Урал».

    Последний матч между собой: «Урал» — «Ахмат» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Ахмат»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ахмат» — «Урал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Ахмат» и «Урал» поделят очки«Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
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