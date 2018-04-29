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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 16:15

    Вест Хэм — Манчестер Сити (29.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Вест Хэм — Манчестер Сити16:15
    В 16:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Сити»).

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    Гвардиола сыграет без риска и выиграет«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля
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