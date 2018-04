Уругвайский нападающий «Ванкувера»был удален с поля после празднования гола в ворота клуба «Реал Солт-Лейк» (2:0), сообщает пресс-служба МЛС.

Течера на 75-й минуте открыл счет в матче, реализовав пенальти, после чего в порыве чувств сорвал с себя футболку, за что получил желтую карточку. Предупреждение стало для нападающего вторым в этой встрече и, соответственно, он был удален с поля.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ