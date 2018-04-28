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    Примера. «Реал» примет «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»

    Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры

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    «Реал» — «Леганес»
    «Реал» — «Леганес»
    uefa.com
    С 27 по 30 апреля в Испании пройдут матчи 34-го тура национального чемпионата по футболу.

    «Леванте» – «Севилья» 2:1

    В матче 35-го тура испанской Примеры «Леванте» одержал домашнюю победу над «Севильей» — 2:1.

    Счет на 11-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Рохер Марти. Спустя пять минут Карлос Фернандес сравнял счет.

    Но на 74-й минуте Хосе Моралес забил победный для «Леванте» гол.

    После этого матча «Севилья» на 8-м месте — 47 очков, а «Леванте» на 16-м месте — 40 очков.

    Чемпионат Испании. 35-й тур
    «Леванте» — «Севилья» — 2:1 (1:1)
    Голы: Рохер, 11 (1:0). Фернандес, 16 (1:1). Моралес, 74 (2:1). «Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Кампанья, Моралес (Педро Лопес, 81), Лукич (Чема, 86), Барди, Рохер (Хасон, 62), Боатенг.«Севилья»: Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Сарабия, Васкес (Лаюн, 73), Гайс, Нолито (Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).Предупреждения: Луна, 77. Сарабия, 87.

    «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»

    28 апреля, 14:00 мск

    «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Б

    28 апреля, 17:15 мск

    «Реал Мадрид» – «Леганес»

    28 апреля, 19:30 мск

    «Вильярреал» – «Сельта»

    28 апреля, 21:45 мск

    «Хетафе» – «Жирона»

    29 апреля, 13:00 мск

    «Алавес» – «Атлетико» М

    29 апреля, 17:15 мск

    «Валенсия» – «Эйбар»

    29 апреля, 19:30 мск

    «Депортиво» – «Барселона»

    29 апреля, 21:45 мск

    «Бетис» – «Малага»

    30 апреля, 22:00 мск

    Вслед за «Баварией» и «Сити»«Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
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