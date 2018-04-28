Примера. «Реал» примет «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»

«Леванте» – «Севилья» 2:1
В матче 35-го тура испанской Примеры «Леванте» одержал домашнюю победу над «Севильей» — 2:1.
Счет на 11-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Рохер Марти. Спустя пять минут Карлос Фернандес сравнял счет.
Но на 74-й минуте Хосе Моралес забил победный для «Леванте» гол.
После этого матча «Севилья» на 8-м месте — 47 очков, а «Леванте» на 16-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Леванте» — «Севилья» — 2:1 (1:1)
Голы: Рохер, 11 (1:0). Фернандес, 16 (1:1). Моралес, 74 (2:1). «Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Кампанья, Моралес (Педро Лопес, 81), Лукич (Чема, 86), Барди, Рохер (Хасон, 62), Боатенг.«Севилья»: Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Сарабия, Васкес (Лаюн, 73), Гайс, Нолито (Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).Предупреждения: Луна, 77. Сарабия, 87.
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