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    Руководство «Барселоны» довольно работой Вальверде

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    Жозеп Бартомеу
    На фото:Жозеп Бартомеу
    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

    «Это ложь. Его контракт рассчитан на два года, и это его проект. Мы очень довольны его работой, а я регулярно общаюсь с ним.

    Поражение от "Ромы" – это плохо, но ни у кого в руководстве клуба никогда не было сомнений в отношении Вальверде», — цитирует Бартомеу Cadena Ser.

    Вальверде может покинуть «Барселону»

    Также функционер прокомментировал новость об уходе Андреса Иньесты из команды.

    «С 2004 года и поныне он остается самым важным игроком нашей команды, потому что он играл еще со времен Райкарда.

    Во время пресс-конференции он сам должен все объяснить. Я не могу ничего добавить. Мы должны уважать его решение», — добавил Бартомеу.

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