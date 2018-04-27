Руководство «Барселоны» довольно работой Вальверде

Президент «Барселоны»опроверг информацию о возможном увольнениис поста главного тренера команды.

«Это ложь. Его контракт рассчитан на два года, и это его проект. Мы очень довольны его работой, а я регулярно общаюсь с ним.

Поражение от "Ромы" – это плохо, но ни у кого в руководстве клуба никогда не было сомнений в отношении Вальверде», — цитирует Бартомеу Cadena Ser.

Вальверде может покинуть «Барселону»

Также функционер прокомментировал новость об уходе Андреса Иньесты из команды.

«С 2004 года и поныне он остается самым важным игроком нашей команды, потому что он играл еще со времен Райкарда.

Во время пресс-конференции он сам должен все объяснить. Я не могу ничего добавить. Мы должны уважать его решение», — добавил Бартомеу.