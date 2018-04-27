Руководство «Барселоны» довольно работой Вальверде

«Это ложь. Его контракт рассчитан на два года, и это его проект. Мы очень довольны его работой, а я регулярно общаюсь с ним.
Поражение от "Ромы" – это плохо, но ни у кого в руководстве клуба никогда не было сомнений в отношении Вальверде», — цитирует Бартомеу Cadena Ser.
Вальверде может покинуть «Барселону»
Также функционер прокомментировал новость об уходе Андреса Иньесты из команды.
«С 2004 года и поныне он остается самым важным игроком нашей команды, потому что он играл еще со времен Райкарда.
Во время пресс-конференции он сам должен все объяснить. Я не могу ничего добавить. Мы должны уважать его решение», — добавил Бартомеу.