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    Бронзового призера чемпионата Казахстана лишили права участвовать в Лиге Европы

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    Футболисты «Ордабасы»
    На фото:Футболисты «Ордабасы»
    Казахстанская футбольная федерация (КФФ) отказала клубу «Ордабасы» (Шымкент) в участии в Лиге Европы в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт КФФ.

    Решение было принято на заседании комиссии по сертификации КФФ. «Ордабасы» отказано в связи с невыполнением финансовых критериев — клуб нарушил сроки контрольной даты погашения задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами.

    Место шымкентцев в континентальном турнире займет костанайский «Тобол».

    «Ордабасы» по итогам прошлого сезона занял в чемпионате Казахстана третье место и завоевал путевку в Лигу Европы. «Тобол» финишировал на пятой строчке.

    Также лицензии на участие в Еврокубках от Казахстана получили «Астана», «Кайрат» и «Иртыш».

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