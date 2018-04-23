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    Мохамед Салах — игрок года в АПЛ

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах обошел голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кевина Де Брейне в голосовании английского профсоюза футболистов и стал игроком года в АПЛ.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах.

    «Это большая честь для меня. Чувствую себя счастливым. Я трудился изо всех сил в нынешнем сезоне и рад получить эту престижную награду», — сказал Салах после награждения.

    На награду также претендовали: Де Брейне, де Хеа, Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).


    Лучшим молодым игроком по итогам нынешнего сезона признан Сане. В 28 матчах Премьер-лиги 22-летний немецкий полузащитник отметился 9 голами и 12 результативными передачами.

    На звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA также претендовали: Кейн, Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).


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