Мохамед Салах — игрок года в АПЛ

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах.
«Это большая честь для меня. Чувствую себя счастливым. Я трудился изо всех сил в нынешнем сезоне и рад получить эту престижную награду», — сказал Салах после награждения.
На награду также претендовали: Де Брейне, де Хеа, Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).
Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
Лучшим молодым игроком по итогам нынешнего сезона признан Сане. В 28 матчах Премьер-лиги 22-летний немецкий полузащитник отметился 9 голами и 12 результативными передачами.
На звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA также претендовали: Кейн, Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1