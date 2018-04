Мохамед Салах — игрок года в АПЛ

Вингер «Ливерпуля»обошел голкипера «Манчестер Юнайтед»и полузащитника «Манчестер Юнайтед»в голосовании английского профсоюза футболистов и стал игроком года в АПЛ.

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах.

«Это большая честь для меня. Чувствую себя счастливым. Я трудился изо всех сил в нынешнем сезоне и рад получить эту престижную награду», — сказал Салах после награждения.

На награду также претендовали: Де Брейне, де Хеа, Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Лучшим молодым игроком по итогам нынешнего сезона признан Сане. В 28 матчах Премьер-лиги 22-летний немецкий полузащитник отметился 9 голами и 12 результативными передачами.

На звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA также претендовали: Кейн, Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

