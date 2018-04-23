ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»

    Ничья лидера РФПЛ – в нашем обзоре СМИ

    РФПЛ Футбол России Локомотив Уфа Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «РЖД Арене», завершилась со счетом 0:0. «Железнодорожники» не смогли оторваться от своих конкурентов, поэтому борьба за чемпионство обострилась. Предлагаем ознакомиться с реакцией СМИ на это событие.

    Нас ждет феерическая концовка

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли в своем материале отметил, что ничья на «РЖД Арене» позволит нам насладиться феерической концовкой чемпионата.

    Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы «Не называл бы результат матча на "РЖД Арене" сенсацией. Что "Локомотив", как и любая другая команда Юрия Семина, не очень хорошо умеет преодолевать оборонительные бастионы, ни для кого не тайна. Как и то, что "Уфа" Сергея Семака умеет их выстраивать.

    "Автобус" гости не выкатывали, напротив, пытались контратаковать при возможности. Просто высокий прессинг и предельная концентрация на своей половине поля. Моментов за весь матч было создано очень мало, и не сказал бы, что хозяева в этом плане больше преуспели.

    Сильвестр Игбун и Антон Миранчук били сильно, но рядом со штангой. В концовке мимо зарядил Мануэл Фернандеш. А в основном — много борьбы и мало остроты.

    Словом, дуайен нашего тренерского цеха по прозвищу Сема и восходящая звезда корпорации отечественных наставников Сэм воскресным вечером в Черкизове сильнейшего не выявили. И вот теперь концовка нас поджидает просто феерическая!», — отмечает Бавли.

    «Локо» проще играть с фаворитами

    Корреспондент портала Sport24 Леонид Волотко подчеркнул тот факт, насколько сложно даются «Локомотиву» матчи против команд, которые считаются середняками или аутсайдерами.

    «С "Ахматом" лидер угробил два выхода один на один и устроил краш-тест перекладине в самой концовке — идеальный сценарий, чтобы объяснить ничью "не нашим днем". Один минус — игру в атаке эти слова не улучшают.

    С "Уфой" у "Локо" не было не то что выходов один на один, но и вообще голевых моментов. Единственный шанс в самом начале второго тайма запорол Антон Миранчук, не попав в ближний угол с передачи брата. Семин отреагировал так эмоционально, будто его команда упустила титул: пнул пластиковую бутылку с водой так сильно, что она улетела прямо на поле. Коучу пришлось бежать за ней самому и с виноватым видом вернуться на скамейку.

    Во втором тайме "Локомотив" поменял тактику с помощью записки, которую Семин передал через Эдера (португалец вышел в пару к Фарфану), но глобально это ничего не изменило: лидер просто не понимал, что делать с 11 игроками "Уфы", которые не выходили дальше своей штрафной.

    Это странно, но "Локомотиву" проще играть с "Краснодаром", "Зенитом" и тульским "Арсеналом" (3 матча, 9 очков), чем с "Тосно", "Амкаром" и "Уфой" (6 матчей, 4 очка). Для чемпионства Семину нужны 5 очков в трех матчах. Если, конечно, "Спартак" завтра сам все не испортит», — замечает Волотко.

    Нужно побеждать

    Автор «Советского спорта» Игорь Зетилов заметил, что одними ничьими «Локомотив» не может обойтись на финише сезона, если хочет стать чемпионом.

    Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле «Супермоменты оставались только в фантазиях болельщиков до 73-й минуты. Игбун (именно он принес победу "Уфе" в первом круге чемпионата России) прекрасно бил в касание после прострела с правого фланга, мяч скользнул по влажной траве – Гилерме вытянулся и взял мяч намертво!

    Вратарь "Локо" очень хотел победить: получил даже "горчичник" за выпрашивание углового (в концовке желтый свет увидел и Беленов v за затяжку времени), а на 87-й минуте даже прибежал к центру поля, чтобы помочь команде начать решающий штурм. А вот он никак не получался. Лидер чемпионата России гораздо лучше творит быстрые контратаки.

    После этой ничьи "Локо" сделал совсем маленький шажок к возможному третьему чемпионству. Задача не меняется: осталось три матча и нужно набрать пять очков, то есть, ничьими не отделаться – нужно побеждать! А календарь легкой жизни не обещает: "Зенит" (дома), "Краснодар" и "Арсенал" в гостях», — напоминает Зетилов.

    «Железнодорожники» притормозили

    Журналист «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева тоже написала о том, что «Локомотив» дал шанс своим конкурентам.

    Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива» «Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с "Динамо", удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.

    Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев. Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить "Уфу" португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. "Локо" крайне редко пробирался в штрафную "Уфы". Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.

    "Локомотив" затормозил перед финишем. На прошлой неделе он сыграл вничью с "Ахматом" (0:0), а теперь – с "Уфой". Или после мучений с середняками "Локо" выдаст два суперматча с "Краснодаром" и "Зенитом"? В любом случае чемпионская гонка вновь обострилась», — пишет Яковлева.

    Еще один шаг к «золоту»«Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов
  • Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона
  • Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле
    •
  • 22/04
    • Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
  • 22/04
    • «Локомотив» не справился с «Уфой»
  • 22/04
    • «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ
  • 22/04
    • «Амкар» взял верх над «Тосно»
  • 22/04
    • ЦСКА вырвал победу у «Краснодара», Муса оформил дубль
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов
  • Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона
  • Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле
    •
  • Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании
    •
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Футбол. Главное
  • Топ-5 самых быстрых футболистов
  • Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА
    •
  • Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов
  • Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона
  • Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле
    •
  • 07:11
    • Мохамед Салах — игрок года в АПЛ
  • 00:09
    • ПСЖ на выезде обыграл «Бордо»
  • 23:53
    • «Атлетико» не справился с «Бетисом»
  • 23:40
    • «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса»
  • 16:04
    • Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
  • 21:02
    • «Шальке» упустил победу над «Кельном»
  • 20:55
    • «Локомотив» не справился с «Уфой»
  • 20:19
    • «Манчестер Сити» забил пять мячей «Суонси»
  • 18:57
    • «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии
  • 18:42
    • «Амкар» взял верх над «Тосно»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус