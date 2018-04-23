Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»

Нас ждет феерическая концовка

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли в своем материале отметил, что ничья на «РЖД Арене» позволит нам насладиться феерической концовкой чемпионата.

Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы «Не называл бы результат матча на "РЖД Арене" сенсацией. Что "Локомотив", как и любая другая команда Юрия Семина, не очень хорошо умеет преодолевать оборонительные бастионы, ни для кого не тайна. Как и то, что "Уфа" Сергея Семака умеет их выстраивать.

"Автобус" гости не выкатывали, напротив, пытались контратаковать при возможности. Просто высокий прессинг и предельная концентрация на своей половине поля. Моментов за весь матч было создано очень мало, и не сказал бы, что хозяева в этом плане больше преуспели.

Сильвестр Игбун и Антон Миранчук били сильно, но рядом со штангой. В концовке мимо зарядил Мануэл Фернандеш. А в основном — много борьбы и мало остроты.

Словом, дуайен нашего тренерского цеха по прозвищу Сема и восходящая звезда корпорации отечественных наставников Сэм воскресным вечером в Черкизове сильнейшего не выявили. И вот теперь концовка нас поджидает просто феерическая!», — отмечает Бавли.

«Локо» проще играть с фаворитами

Корреспондент портала Sport24 Леонид Волотко подчеркнул тот факт, насколько сложно даются «Локомотиву» матчи против команд, которые считаются середняками или аутсайдерами.

«С "Ахматом" лидер угробил два выхода один на один и устроил краш-тест перекладине в самой концовке — идеальный сценарий, чтобы объяснить ничью "не нашим днем". Один минус — игру в атаке эти слова не улучшают.

С "Уфой" у "Локо" не было не то что выходов один на один, но и вообще голевых моментов. Единственный шанс в самом начале второго тайма запорол Антон Миранчук, не попав в ближний угол с передачи брата. Семин отреагировал так эмоционально, будто его команда упустила титул: пнул пластиковую бутылку с водой так сильно, что она улетела прямо на поле. Коучу пришлось бежать за ней самому и с виноватым видом вернуться на скамейку.

Во втором тайме "Локомотив" поменял тактику с помощью записки, которую Семин передал через Эдера (португалец вышел в пару к Фарфану), но глобально это ничего не изменило: лидер просто не понимал, что делать с 11 игроками "Уфы", которые не выходили дальше своей штрафной.

Это странно, но "Локомотиву" проще играть с "Краснодаром", "Зенитом" и тульским "Арсеналом" (3 матча, 9 очков), чем с "Тосно", "Амкаром" и "Уфой" (6 матчей, 4 очка). Для чемпионства Семину нужны 5 очков в трех матчах. Если, конечно, "Спартак" завтра сам все не испортит», — замечает Волотко.

Нужно побеждать

Автор «Советского спорта» Игорь Зетилов заметил, что одними ничьими «Локомотив» не может обойтись на финише сезона, если хочет стать чемпионом.

Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле «Супермоменты оставались только в фантазиях болельщиков до 73-й минуты. Игбун (именно он принес победу "Уфе" в первом круге чемпионата России) прекрасно бил в касание после прострела с правого фланга, мяч скользнул по влажной траве – Гилерме вытянулся и взял мяч намертво!

Вратарь "Локо" очень хотел победить: получил даже "горчичник" за выпрашивание углового (в концовке желтый свет увидел и Беленов v за затяжку времени), а на 87-й минуте даже прибежал к центру поля, чтобы помочь команде начать решающий штурм. А вот он никак не получался. Лидер чемпионата России гораздо лучше творит быстрые контратаки.

После этой ничьи "Локо" сделал совсем маленький шажок к возможному третьему чемпионству. Задача не меняется: осталось три матча и нужно набрать пять очков, то есть, ничьими не отделаться – нужно побеждать! А календарь легкой жизни не обещает: "Зенит" (дома), "Краснодар" и "Арсенал" в гостях», — напоминает Зетилов.

«Железнодорожники» притормозили

Журналист «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева тоже написала о том, что «Локомотив» дал шанс своим конкурентам.

Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива» «Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с "Динамо", удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.

Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев. Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить "Уфу" португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. "Локо" крайне редко пробирался в штрафную "Уфы". Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.

"Локомотив" затормозил перед финишем. На прошлой неделе он сыграл вничью с "Ахматом" (0:0), а теперь – с "Уфой". Или после мучений с середняками "Локо" выдаст два суперматча с "Краснодаром" и "Зенитом"? В любом случае чемпионская гонка вновь обострилась», — пишет Яковлева.