Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона

Дзюба выходит на сцену

«Ожидаемый с момента отъезда нападающего из Петербурга в Тулу спектакль "Дзюба против “Зенита”" мог и не состояться. Артём вроде бы расставил все точки над i, заявив, что сам заплатит 10 млн рублей за свой выход на поле. "Понимаю, что, сделав это, уйду в ноль, – сказал обиженный на Роберто Манчини экс-зенитовец. – Получится, что я на три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но всё равно согласен – не лукавлю. Если никто не будет препятствовать, заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну".

Однако ближе к матчу "Арсенал" – "Зенит" появилась информация, заставившая сомневаться в искренности слов Дзюбы. Утверждалось, что Артём готов заплатить лишь половину, а оставшиеся 5 млн рублей должны лечь на бюджет тульского клуба. Кто-то пустил и другой слух: "Арсенал", арендовавший у петербуржцев помимо кандидата в сборную России ещё Ивана Новосельцева с Лукой Джорджевичем, не хочет портить отношения с рвущимся в Лигу чемпионов "Зенитом" и ставить нападающего на игру. В это несложно было поверить, тем не менее Дзюба всё-таки попал в основу», — радуется, что стороны сумели договориться автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Артем Дзюба Нападающий «Арсенала» Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

Скроботов против злого Дзюбы

«Дзюба каждую минуту подходил к партнерам, обнимал их, подбадривал, пытался передать свой заряд. Для него этот матч, вероятно, был самым-самым важным за последние несколько лет. И нападающий хотел, чтобы каждый из футболистов "Арсенала" сыграл на максимуме. При объявлении составов тульские трибуны встретили овацией только одну фамилию. Сами понимаете, какую.

Манчини удивил стартовым составом, включив туда 17-летнего Скроботова. Этот шаг смотрелся как поощрение юному центральному защитнику за победный гол в игре "Динамо" в прошлом туре, однако выглядел все равно странно. Все-таки в этой встрече от Ильи требовались не удары по чужим воротам, а спокойствие и надежность у своих. Скроботову же, с его пятью суммарными минутами в премьер-лиге до сегодняшнего дня, пришлось противостоять Дзюбе.

И не просто Дзюбе. А злому, мотивированному Дзюбе, который сминал всех на своем пути, вгрызался в каждый мяч и не знал жалости. Естественно, Скроботов не справился. В штрафной "Зенита" в первые 20 минут пожар возникал постоянно. Поняв это, Манчини еще в середине тайма убрал юношу с поля. Илье можно лишь посочувствовать.

А на табло уже горели цифры 1:0 в пользу "Арсенала".», — сочувствует молодому защитнику корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Роберто Манчини Главный тренер «Зенита» Действительно, игра была открытая, по большей части мне это нравится. «Арсенал» сыграл хорошо, это крепкая команда, и они сегодня себя показали. Конечно, нужно было выигрывать, забивать еще один мяч. Я рад и за Олега Шатова, и за Артема Дзюбу. Рад, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту», примерно через 20 дней они вернутся в расположение команды. Поэтому странно, что они платят. Кроме того, мое мнение не может поменять один гол.

Мыслями в Италии

«Два гола у "Арсенала" в первом тайме получились с участием Артема Дзюбы. На третьей минуте он ушел в левый фланг и отдал обычный, совсем не обостряющий пас на Игоря Горбатенко – однако полузащитник превратил эту передачу в голевую: продвинулся к штрафной и точно выстрелил в дальний угол.

На последней минуте первого тайма Дзюба боролся за верховую передачу, собрал на себе все взгляды защитников "Зенита", а Сергей Ткачев спокойно принял отскок, подготовил удар и забил от штанги. Перемещения обороны петербуржцев просто в сторону летящего мяча, особенно на повторе, больше напоминали дворовый принцип, а не обученную профессиональную команду.

В начале второго тайма Дзюба ушел от Кришито один в один и сам создал крутейший момент – еще одной голевой передаче помешал только Кангва, который с метра не смог пробить мимо Юрия Лодыгина.

Капитан Кришито – как раз одно из отражений нынешнего "Зенита". Он, возможно, даже зеркало Роберто Манчини. Мысли обоих итальянцев, судя по всему, уже совсем не в "Зените". Между третьим и пятым местом для них нет особой разницы, воевать за Лигу чемпионов не для себя у них желания как будто нет. Артем Дзюба не раз очень легко обыгрывал Кришито, причем умения форварда явно накладывались на нежелание защитника биться до конца», — ругает зенитовского капитана обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев.

Миодраг Божович Главный тренер «Арсенала» С «Зенитом» тяжело играть в равных составах, а в меньшинстве – еще сложнее. Но ребята молодцы, хорошо бегали, не чувствовалось, что у нас на игрока меньше. В конце игры создавали очень хорошие моменты. Стоило ли заменить Горбатенко, чтобы он не получил второго предупреждения? Чтобы избежать второго предупреждения, нужно было поменять судью, а не Горбатенко. Я бы хотел поменять судью, но не мог этого сделать. Претензии? Нет никаких претензий к судейству. Обращались к боковому арбитру по игровым эпизодам. Претензий нет. Дзюба пришел к нам, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он показывает, что заслуживает вызова в сборную России. Кто и как будет оплачивать участие Дзюбы в сегодняшнем матче? Понятия не имею.

Судья боялся испортить зрелище

«Уже после этого гости сравняли счет. Причем сделал все Леандро Паредес прямым ударом от углового флажка на 36-й минуте. Мяч пролетел и мимо Дзюбы, сторожившего ближний угол, и мимо вратаря Михаила Левашова, который не успел его закрыть. Редкий случай для чемпионата России! До этого петербуржцы создавали опасность именно после угловых. Один раз скидку Александра Ерохина не замкнул на дальней штанге Себастьян Дриусси, в другой мяч просто "просвистел" вдоль ворот "Арсенала", едва не "зарулив" в дальний угол. Во всех трех случаях подавал Паредес, его третья попытка оказалось успешной.

"Зенит" мог сравнять счет и раньше, если бы на 5-й минуте судья Владимир Москалев назначил пенальти за фол Кангва на Браниславе Ивановиче, ворвавшегося в штрафную. Однако свисток зловеще промолчал. Как и в эпизоде на 33-й минуте, когда он должен был дать вторую желтую карточку Горбатенко, "въехавшему" прямой ногой в Доменико Кришито. Нарушение было, но устроить очередной судейский скандал, "испортить игру" Москалев побоялся. В итоге "Зенит", отыграв мяч, под занавес тайма пропустил снова. В обороне петербуржцев, несмотря на записки, переданные Манчини "проводнику" своих идей Паредесу, царила неразбериха. Кришито выбил мяч после навеса, а Ткачев вдарил по нему с левой, поразив ближний угол. Краневиттер не успел его накрыть», — пишет креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

Далер Кузяев Полузащитник «Зенита» Эмоции по итогам матча двоякие. С одной стороны — дубль, и это очень приятно. С другой стороны — грустно, поскольку мы упустили победу. Но ничего не потеряно. Впереди три важных матча, шансы у нас есть. В эпизоде с первым голом я получил передачу от Паредеса, увидел, что меня никто не встречает, и решил ударить. Во втором — выиграл подбор после подачи и забил головой. В тот момент думали, что победа фактически обеспечена, были такие мысли, потому что оставалось играть совсем чуть-чуть. Очень жаль, что не удержали результат.

Дзюба ставит точку

«Все шло к тому, что вторая половина встречи пройдет без голов и усыпит зрителей. Но матч под вывеской "Дзюба против своего работодателя" не мог закончиться без драмы. Вышедший на замену у "Зенита" Далер Кузяев с 82-й по 84-ю минуту оформил дубль. Когда питерцы праздновали третий гол, на Дзюбу было больно смотреть.

Но два пропущенных мяча деморализовать Артема не смогли. В конце концов, он же капитан своей души и командир своей судьбы. За три минуты до конца основного времени форвад затолкал мяч в ворота "Зенита" и отправился на круг почета, одаривая болельщиков воздушными поцелуями.

На Роберто Манчини игра нападающего впечатление не произвела. По крайней мере, именно так будущий тренер сборной Италии сказал на послематчевой пресс-конференции.

Артем может быть собой доволен. После полугода прозябания на скамейке запасных он вновь получает игровую практику и забивает. В "Арсенале" на его счету уже пять мячей. Проблема лишь в том, что пятый гол может стать роковым для него самого. Ведь, не исключено, именно мяч Дзюбы лишит "Зенит" Лиги чемпионов на следующий сезон. "Зенит", в который сам Артем совсем скоро вернется.

10 миллионов рублей того стоили?», — задает непростые вопросы автор Sport24 Владимир Колос.

Сергей Ткачев Полузащитник тульского «Арсенала» Игра сегодня была хорошей с нашей стороны. Точно не заслуживали проиграть. Вся команда сегодня сыграла на 100%. Обидно, что в итоге ничья, потому что после первого тайма выходили на поле, чтобы еще забить и выиграть эту игру. Но это футбол, все бывает. Удаление сказывается на игре, инициатива сразу перешла к «Зениту». Слава Богу, что не проиграли, забив в конце игры. Был еще момент, но было видно, что силы на исходе. Думаю, игра всей Туле понравилась, город получил удовольствие. Не зря пришли на стадион. Дзюба сегодня молодец, защиту переиграл абсолютно. Топтал их всех, все выиграл. Приятно, когда есть форвард, который может сбрасывать и играть на команду. Сегодня все было: комбинации, игра и скорость. Все игроки получили удовольствие. Думаю, и тренерский штаб доволен. В раздевалке все сказали, что мы молодцы. Помимо того что мы сами настраивались на матч, Дзюба добавлял мотивации в раздевалке до игры. Мы понимали, что не только для него, но и для нас важно проявить себя. Сегодня Дзюба был вдохновителем. Что говорил, пускай останется в раздевалке. Раз забил, значит, получилось настроить.

Дзюба-шоу удалось

«Рассуждать о чьих-то ошибках – игроков, тренеров, судей – в такие дни совсем не хочется, потому что они, эти ошибки, заложены в условия игры. Когда начинается лихая рубка, про линии боевых порядков уже никто не думает. А в этот раз стороны именно рубились – и чем дальше, тем отчаяннее. За четверть часа в меньшинстве "Арсенал" создал голевых моментов едва ли не больше, чем за всё предыдущее время игры в равных составах, – и этот факт говорит про игру многое.

И, в общем, Дзюба-шоу можно было бы считать полностью удавшимся. Тем более что тема открылась ещё одной, совсем неожиданной стороной. Вы помните матч первого круга между этими же соперниками? Его выиграл "Арсенал" (1:0).

То есть что мы имеем в сухом остатке? А то, что в очных встречах обеим командам без Артёма лучше. Туляки обрели Дзюбу – вместо трёх очков заимели одно. Питерцы избавились от Дзюбы – вместо поражения получили ничью. Как это понимать?

Впрочем, чесать затылки будем в другой день, мы же договорились сегодня без занудства. Пока просто порадуемся за тульские трибуны – они-то точно в выигрыше», — парадоксально рассуждает колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

Лука Джорджевич Нападающий тульского «Арсенала» Сегодняшняя игра — вообще космос. «Арсенал» сыграл топовый матч против такой команды, как «Зенит». В конце было бы справедливо, если бы тульский клуб выиграл. Одно очко — это нормально. Конечно, мне тоже хотелось бы сегодня сыграть, как и каждую другую игру. Не специально против «Зенита», просто ещё один шанс показать себя. За Дзюбу рад. Он выиграл много единоборств, очень старался, хотел забить и забил в концовке. После игры было видно, что Артём очень устал. Он много бегал, боролся и сейчас рад.

Фанаты и эмоции

«Болельщики "Зенита" кое-что приготовили для Дзюбы. А именно баннер: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха ни пера, ни пуха и по жизни пруха".

На первый взгляд, этот баннер можно расценить как поддержку Артёма. Хотя люди, знающие творчество группировки "Ленинград", сразу поняли, в чём суть. В песне есть те же строчки, но вместо "Дзюба" — слово "шлюха".

Понятно, что у болельщиков "Арсенала" в отношении Дзюбы совершенно иные эмоции. Нет ничего красноречивее, чем приветствия футболистов при объявлении состава. Когда диктор произнёс: Артём Дзюба, трибуны встретили это имя с совсем другими эмоциями, чем по отношению к остальным футболистам. Кроме того, Артёму были посвящены несколько фанатских "зарядов".

Как Дзюба вёл себя на поле? Очень эмоционально. Уже на 3-й минуте Артём Дзюба отдал голевую передачу. Празднуя гол с партнёрами, Артём лбом прислонился ко лбу Горбатенко и что-то ему прокричал. Эмоции были очень сильные.

С первых минут Дзюба люто прессинговал защитников "Зенита". В одном из эпизодов он попробовал вступить в отбор поочерёдно с тремя соперниками, пробежав за каждым из них. В середине первого тайма Дзюба накричал на Ткачёва, который не дал ему пас в убойной позиции. Похоже, Артём ещё никогда не был так сильно мотивирован.

В конце матча, когда градус игры возрос до предела, Дзюба начал махать руками, призывая фанатов поддержать "Арсенал" – так обычно ведут себя лидеры команды.

Победный гол Артёма буквально взорвал стадион. Грохот стоял такой, что подтрибунное помещение с пресс-центром немного сотрясло. Поразив ворота, Дзюба повернулся спиной к трибунам и указал на свою спину, где была написана его фамилия», — фиксирует настрой бомбардира на матч корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Лучше бы «Зенит» проиграл

«Случайная тактика, постоянные передергивания после каждого нового события в матче, непонятные обвинительные замены – Манчини такими решениями наказывает провинившихся, а не перестраивает команду. Отсутствие четкого рисунка, ужас в фазе перехода от атаки к обороне, бардак в защите. Полный набор, один из самых дворовых матчей "Зенита" последних лет пяти. Но затем вышел Кузяев и отставил Роберто в игре на оставшиеся туры.

Но даже если Манчини получит за увольнение огромные деньги – менеджеры "Зенита" должны взять на себя ответственность и отправить Роберто в отставку. Итальянцу не хватает только таблички на шее с надписью: "Не хочу на вас работать". Но и без нее понятно, что тренера у "Зенита" нет, и это прискорбно для клуба. С такой игрой полезнее проигрывать, и проигрывать ярко, вроде 1:5 – после дубля Ткачева, голов Кангва и Дзюбы. Более чем реальный расклад, исходя из созданных моментов.

Погром был бы выгоднее клубу из Санкт-Петербурга, поскольку после ничьей 3:3 Манчини останется до конца сезона. А в случае позорного поражения в Туле у руководства могли не выдержать нервы и открылись бы глаза на качество работы итальянца. Но теперь будут терпеть отсутствие игры после смачных оплеух от тех, кому "Зенит" платит часть зарплаты, как обычно бывает при арендах – Шатова и Дзюбы. Артем, конечно, правильно сделал, что отстегнул сегодня миллионы. Ведь на своем примере доказал "Зениту" аксиому, что Манчини – посредственный тренер.

У Божовича тот же Дзюба, что за первый круг за "Зенит" в РФПЛ забил один раз после 15 матчей, отличился 5 раз и сделал 3 ассиста всего в 7 играх. А у Роберто теперь в основе Заболотный – семь матчей в РФПЛ в новой команде и ноль голов. Но виноват не Антон, а тот, кто приехал научить Санкт-Петербург играть в футбол, а оказался аналогом шарлатана или гадалки, которая втерлась в доверие к наивному богачу и качает с него деньги. Манчини хорошо заработает и уедет, а команде потом минимум сезон расхлебывать его кашу.

Даже самые оголтелые фанаты "Зенита" признают – игры нет, "Арсенал" легко мог крупно победить, да и фееричная ничья – достойный результат в меньшинстве», — выносит неутешительный диагноз автор Soccer.ru Игнат Березин.

Вопросы к Дзюбе все еще остались

«Тульского Дзюбу от питерского отличает лишь лютое желание. В "Арсенале" все играют на него, как и в "Зените", Манчини не строил игру с кучей малышей и тики-такой, чтобы максимально нагадить большому форварду. Каждый день в Петербурге был мучением, и в сине-бело-голубой футболке Дзюба так же не попадал с пары метров, как это делали Ригони, Заболотный или Смольников.

Получается, дело не в личностях, а в системе, которая вгоняет любого, кто в нее попадает, в жесточайшую депрессию и полную апатию ко всему, что происходит. В "Зените" поменялись действующие лица, но структура осталась той же – большой парень выходит в старте и непременно обделывается в важных моментах.

В Туле страйкер брызгал ненавистью к Манчини и другим, кто в него не верил, но не перекидывал вину на остальных в команде. Артем обнимался с Кришито и мило общался с другими игроками "Зенита" на поле, но с другой стороны праздновал забитый мяч перед лицом Роберто и показывал фамилию на футболке: "Запомни, итальяшка, из-за этих пяти букв тебя уволят".

Нападающий до сих пор не ответил, справляется ли он с давлением больших матчей. Он шедеврально справлялся с передачами Халка и разрывал вместе с ним Лигу Европы. Футбольная Россия смотрела за ним всю неделю и ждала, перекинет ли он "Газпрому" эти 80 тысяч евро – в важном матче Артем вышел, отдал и забил эквалайзер.

Но при этом Дзюба – человек, который суперкруто справляется с ответственностью, или русский Ди Натале, вонзающий миллион голов только в провинциях и только на злости на олигархов? Он вряд ли ответит на этот вопрос до ЧМ-2018, потому что осталось слишком мало времени, но тенденция слишком явная, чтобы ее игнорировать», продолжает задавать неудобные вопросы автор «Евроспорта» Данил Тармасинов.

Черчесов обязан вызвать Дзюбу в сборную

«В Туле вираж завуалированно назвал его "шлюхой". Но ненужный в Питере форвард в один день доказал всё и болельщикам, и клубу, и Манчини, и Черчесову, и вам, оскорблявшим его в комментариях после этого текста. Дзюба вернулся – и это возмездие, закрывающее сразу столько вопросов, стоило 120 тыс. евро (или сколько он там заплатил за участие).

"Зениту" же, заработавшему 8 млн рублей, теперь стоит подсчитывать убытки. Финансовые — вполне возможно, что гол Артёма на последних минутах не только лишит клуб Лиги чемпионов и бонусных десятков миллионов долларов, но и снизит, например, цену на Паредеса.

Репутационные – потому что слив форварда с заявлениями о мнимой травме ударит по всему менеджменту и лично по испортившему репутацию Вячеславу Малафееву.

Личностные – потому что проект "Манчини" проваливается самым отвратительным образом. Тренер отдаёт сильных личностей, разбивает команду и спокойно ведёт переговоры с другим работодателем.

"Странно, что Дзюба платит из своего кармана за возможность сыграть"

Нашему футболу нужен сильный, славный, духовитый "Зенит". Сейчас он не такой — и Дзюба это доказал. Артём решил вопрос и с тем, какой большой форвард должен ехать на чемпионат мира. При всём уважении к Заболотному, Дзюба убил конкуренцию не просто голами за "Арсенал" весной, но и дуэлью в конкретном матче. Очевидность превосходства одного над другим не оставляет Черчесову выбора. Тем более Дзюба, в отличие от Денисова, заранее настроил информационное поле на сближение с тренером», — сватает форварда в сборную автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.