Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов

Матч имел большое значение применительно к борьбе за места в первой тройке, которые позволят выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После сегодняшней победы на счету ЦСКА 51 очко. Московская команда, занимающее сейчас 2-е место в премьер-лиге, на 2 балла оторвалась от «Зенита» (4-е место) и на 4 – от «Краснодара» (5-е место).

Вслед за Смоловым потеряли и Шатова

Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле «В дебюте встречи гостям удалась кинжальная контратака прямо по центральной оси, в результате чего Вандерсон выскочил один на один с Игорем Акинфеевым, но не сумел переиграть голкипера. Но в остальном южане до перерыва по большей части отбивались. А задачу им осложнило ранее повреждение Олега Шатова. Арендованный у "Зенита" полузащитник попросил замену уже на исходе четверти часа игры, и это была действительно очень серьезная потеря для "быков".

Дело даже не том, что "Краснодар" лишился важного игрока в середине поля — а Шатов продолжает осваиваться в роли этакого "полуопорника" со смещением на позицию правого инсайда. Перестроения, произошедшие в расстановке южан, фактически выключили из созидания Виктора Классона. Швед, начавший встречу на левом фланге атаки, после ухода Шатова уступил бровку Жоаозиньо, а сам сместился в центральную зону, где даже чаще Маурисио Перейры отходил на помощь защитникам.

Армейцы же за первые 45 минут создали массу подходов к воротам соперника, когда не хватало буквально одного паса до явного голевого момента, да и забить могли трижды. Сперва Андрей Синицын не совсем уверенно отразил удар Александра Головина, затем 17-й номер красно-синих так исполнил штрафной, что мяч задробил между голкипером и Андреасом Гранквистом, чудом уйдя на угловой, а не в створ ворот. Наконец, Быстрая комбинация правым флангом завершиалсь убойным ударом Федора Чалова с угла вратарской, но на сей раз Синицын по-настоящему выручил "Краснодар", ногой отведя угрозу», — отмечает превосходство хозяев специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Думаю, что в первом тайме игра проходила под нашим контролем. Во втором тайме не было давления на игрока с мячом, нам забили, 15 минут приходили в себя. С помощью замен удалось переломить ход матча, хочу отметить характер нашей команды. Очень важная игра была сегодня. Нам с Мусой стоило пообщаться после того матча, когда я его заменил, на повышенных тонах. Пришлось вступить в перепалку. Сказал ему, что он мне не друг и буду требовать с него больше. Если надо будет, еще раз это сделаю.

«Краснодар» ожил, но Гончаренко не сплоховал

«Какая-то магия! В первом тайме ЦСКА лупил по воротам Синицына, а во втором, после смены сторон, в эту рамку тут же стали бомбить футболисты "Краснодара". Медом у фанатской трибуны армейцев было намазано, там игроки и роились. После перерыва за пару минут штрафную Акинфеева гости геометрически верно и красиво искалечили. А в одной из атак даже забили. Газинский обыгрался в стеночку с Вандерсоном и вывалился один на один с вратарем. Не бомбардир конечно Юрий, но из таких позиций не промахиваются. Смолов может быть спокоен, и без него счет "быки" открыли.

Гончаренко не сплоховал, и тут же бросил в бой Георгия Щенникова и Витиньо вместо Набабкина и Кучаева соответственно. Но это не помогало, позиционно "Краснодар" смотрелся просто прекрасно, ЦСКА на его фоне потерялся. Ну и раз атаковать на скорости у хозяев не получалось, тренер сделал последнюю замену. Армейцы перестроились на четыре защитника, Алексей Березуцкий уступил место Бибрасу Натхо и армейцы нагрузили середину поля до неприличия.

Тут же удалось завладеть мячом и красиво сравнять счет! Витиньо протащил мяч по месту левого инсайда, выкатил на Мусу, и нигериец со второй попытки звонко – в прямом смысле слова – сравнял счет ударом от крестовины в девятку. Браво!», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Мы хорошо действовали в первые минуты матча. У нас был выход один на один, были еще хорошие подходы. ЦСКА был острее. При организации атак мы немного перестраховывались. Во втором тайме мы улучшили отбор мяча и в атаке обрезали группу игроков соперника, смогли забить. У нас были еще шансы, чтобы упрочить свое преимущество. ЦСКА забил два гола, можно сказать, на ровном месте. В первом моменте был подбор, а во втором Классон неудачно принял мяч. Федя Смолов – наш лидер. Его нам не хватало. У Шатова была проблема с икроножной мышцей. Я думаю, что она не дала ему сыграть. Он попросил замену. Нужно будет обследоваться Шатову, чтобы определить точный диагноз. «Краснодар» по-прежнему будет бороться за место в Лиге чемпионов. В оставшихся матчах мы постараемся добиться максимального результата

Лапочкин пожалел Гранквиста

«После того как Гранквист в попытке сыграть верховой мяч, шипами бутсы дал в голову Витиньо, за здоровье бразильца стало по-настоящему страшно. Просто счастье, что обошлось без сотрясения мозга или чего-то ещё более опасного. После оказания первой помощи "армейский" Виктор с повязкой на голове вернулся на поле – не оставлять же команду в меньшинстве, замены-то все вышли! Странно, что арбитр фактически проигнорировал эпизод.

Муса сравнял счёт, Муса же и вывел москвичей вперёд. Своим вторым голом за вечер Ахмед обязан Чалову и… Классону. Фёдор своей активностью вынудил шведа совершить необдуманный пас назад, и Ахмед, как в лучшие "армейские" времена, ускакал от центральных защитников и принёс своей команде важнейшую победу. Уже ради неё Евгению Гинеру стоило "отпрашивать" Мусу из Англии», — возмущается работой арбитра автор «Чемпионата» Олег Лысенко.

Витиньо Форвард ЦСКА Было крайне важно одержать победу над ближайшим преследователем. Мы должны продолжать биться и выигрывать матчи. Удар по лицу был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы. Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке.

«Краснодар» лишился шансов на Лигу чемпионов

«К 69-й минуте Гончаренко использовал все замены. Три замены ЦСКА провел за 10 минут. Тренер видел, что "Краснодар" обороняется слишком солидно во втором тайме, нужно рисковать. Когда Натхо заменил Березуцкого, то получилось одно из самых атакующих сочетаний ЦСКА в сезоне.

Натхо расположился рядом с двумя центральными защитниками, задача – отдать умный первый пас. Щенников и Фернандес выполняли скорее инсайдов, чем крайних защитников. Головин и Бистрович действовали в центре поля, поддерживая трех форвардов: Чалова, Витинью и Мусу.

3-4-3, где один из центральных защитников – не центральный защитник.

ЦСКА настолько понравилось играть в атаку, что они не перестали это делать даже до последней минуты. "Краснодар" не смог организовать ни давление, ни момент.

Мусаев не признает, что "Краснодар" лишился шансов на Лигу чемпионов, но по интонациям Гранквиста и Синицына в микст-зоне понятно, что в чудеса они не верят. Это был решающий матч для "Краснодара", ЦСКА отрезает их от борьбы за Лигу чемпионов.

Благодаря победе и Дзюбе ЦСКА получает два очка преимущества над "Зенитом" перед очной встречей. В следующее воскресенье их устроит и ничья», — пишет корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Юрий Газинский Полузащитник «Краснодара» Первый тайм сыграли не лучшим образом. ЦСКА владел инициативой. Во втором выровняли игру. Удалось забить первыми. Но затем пропустили два мяча. Получилось, что армейцы дожали нас. Ничейный результат был бы более приятным для «Краснодара». Смолова, конечно, не хватало. Он лидер команды.

Муса раскрепостился

«И ведь сейчас по первым матчам Мусы многим казалось, что это возвращение – ошибка, и в "Лестере" он сломался. Бежал не туда, бил черт-те куда, мяч для него из друга превратился в злейшего врага. Да еще и Гончаренко руку демонстративно не пожал, в очередной раз заменяясь. И тренер выдал ему тут же убедительную тираду 18+.

Запахло скандалом. Но это – на взгляд обывателя. Профессионалы же умеют на выплеск эмоций не обижаться, а напротив, извлекать из него пользу. Лучше ведь, чтобы негативная энергия не копилась и замалчивалась, а разок вышла наружу, правда? Зато у человека появится чувство вины, и, если тренер умеет общаться с людьми, то использует такой эпизод себе и команде во благо. Тем более что, подчеркну, Муса – не Игорь Денисов, на днях по отношению к допинг-офицеру в очередной раз проявивший свой норов. С Ахмедом никаких скандалов прежде связано не было.

После волшебного словесно-психологического эликсира от Гончаренко Муса раскрепостился! И, может, этот дубль при 0:1 станет решающим для очередного попадания ЦСКА в Лигу чемпионов. Возможно, более важного для полноценной жизни этой команды, чем для кого-либо из ее конкурентов», — пишет колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Ахмед Муса Нападающий ЦСКА Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу. Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось.

Настоящий Муса

«От его возвращения многого ждали. Пусть на данный момент это аренда до окончания сезона, у Мусы за этот период достаточно времени и матчей, чтобы серьезно помочь армейцам. Но поначалу у форварда не клеилось. Он привыкал к иным тактическим моделям, которые сейчас использует ЦСКА, довольно долго набирал необходимые игровые кондиции. Соответственно, никак не мог забить. В тот период довелось услышать мнение, мол, вернулся какой-то ненастоящий Муса.

Сам футболист в марте сказал мне: "Увидите, скоро начну забивать". Через несколько дней нападающий отличился в Лионе, а в апреле пришли голы и в чемпионате России. Достижения Ахмеда в течение последней недели, от воскресенья до воскресенья: забитый мяч в Уфе, две результативные передачи в поединке с "Амкаром", а сегодня еще и дубль в ворота "Краснодара". Вот же он, настоящий Муса!

Первый гол – мощный выстрел правой точнехонько в девятку, такие не берутся. Второй – спринтерский рывок после ошибки игрока гостей Классона, скинувшего мяч в сторону своих ворот. Муса словно ждал этой оплошности, быстрее всех сориентировался и уже из штрафной с левой ноги пробил в дальний угол», — радуется возвращению форварда автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский .

Гончаренко задавил Мусаева опытом

«За путевку в Лигу чемпионов с "Краснодаром" сражается тренер, который заметно моложе Игнашевича. Мураду Олеговичу всего 34 года, и понятно, что намного более опытный, хотя тоже молодой Виктор Михайлович сумел лучше выстроить план на первый тайм, а потом правильно отреагировал в концовке в сложной ситуации. ЦСКА смотрелся здорово, причем Ганчаренко замечательно отсек возможность отдать мяч "Краснодару", ведь соперник умеет с ним обращаться.

"Армейцы" правильно выбрали высоту прессинга, присев на свои ворота только на старте второго тайма. Увидели один из матчей, в которых ЦСКА играл на уровне команды из Лиги чемпионов. Создать много явных моментов не получилось – "горожане" неплохо держали удар, и это погубило в итоге шансы на игру с разменом ударами. Зато Мусаев взял передышку в перерыве, внес необходимые правки, на которые отреагировал Ганчаренко. В результате в дуэли тренеров победил тот, кто опытнее, и тот, у кого был хорошо выбирающий позицию Муса.

Как хорошо, что Ганчаренко не сдержал матерное обещание. В недавнем прошлом Ахмед не пожал руку тренеру после замены, наставник обещал усадить нигерийца на скамейку, но остыл, выяснил отношения с нападающим и дождался важнейшего дубля. Казалось, что "Краснодар" сможет заработать хотя бы один пункт в Москве, но сначала красивый удар, а потом умно прочитанный эпизод после ошибки Классона перевернули игру», — отмечает прозорливость тренера блогер Soccer.Ru Дэйв Грол.