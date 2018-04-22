Борьба за золото для «Спартака» серьезно осложнилась, считает Ещенко

Защитник московского «Спартака»заявил, что борьба за победу в чемпионате России для «красно-белых» серьезно осложнилась.

«Спартак» 15 апреля в гостях проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2). После 26 туров «красно-белые» отстают от «Локомотива» на шесть очков.

«Ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.

Хотел бы извиниться перед болельщиками [за поражение в полуфинале Кубка]. Мы очень хотели победить. Мечтали выиграть Кубок. Я трижды играл в финале этого турнира и рассчитывал в этот раз не только дойти до него, но и выступить там успешно. Хотел взять трофей. К большому сожалению, не удалось», — цитирует Ещенко сайт «Спартака».

«С "Ахматом" нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион», — отметил защитник.