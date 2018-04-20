Конте: Мората был зол на себя за упущенную возможность

Главный тренер «Челси»после победы над «Бернли» в матче 31-го тура чемпионата Англии (2:1) прокомментировал недовольство нападающего

«Сегодня я увидел на поле настоящий командный дух. Играть в гостях на этом стадионе непросто. Если бы мы позволили сопернику эффективно использовать пространство и дальние пасы, мы бы рисковали пропустить больше. Мы вынудили "Бернли" играть длинными передачами, однако позволяли делать это только с их половины поля, что гораздо менее опасно.

Мы показали командный дух. В первом тайме против "Саутгемптона", который мы провалили, этого не было. Однако второй тайм той встречи и сегодняшний матч были совершенно иными. Я доволен тем, что мои игроки демонстрируют стремление к победе и и желание сражаться в каждом эпизоде.

Мората извинился за свою реакцию на замену

Недовольство Мораты? Альваро мог быть недоволен, поскольку у него были шансы забить, что очень важно для нападающего. Чем больше ты забиваешь, тем сильнее возрастает твоя уверенность в своих силах. Думаю, он был зол на себя за упущенную возможность, однако я должен рассматривать игру в целом и сегодня я доволен, несмотря на то, что он не забил», – цитирует пресс-служба клуба Конте.