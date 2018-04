«Торонто» уступил «Гвадалахаре» в первом матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканскаяобыграла канадскийв первом матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Родольфо Писарро (2-я минута) и Алан Пулидо (72).

У «Торонто» гол забил Джонатан Осорио (19).

Второй матч команды проведут 25 апреля в Гвадалахаре.

A man possessed 🇨🇦 @OsoJ92 ties things up at @BMOField #TFCLive | #TORvCVG | #SCCL2018 pic.twitter.com/fuqu70L11r

Chivas score another away goal to take a 2-1 lead 👀😳😲😱 #TFCLive #TORvCVG #SCCL2018 pic.twitter.com/3ikmLHi0kH