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    Марков сравнил Хохлова и Радимова

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    Евгений Марков
    На фото:Евгений Марков
    Нападающий «Динамо» Евгений Марков высказал мнение о перспективах столичного клуба.

    После 25 матчей «бело-голубые» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

    «Осенью я не был в "Динамо", но на зимних сборах увидел четкую работу всей команды. Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды. Еще в команду пришли хорошие ребята, которые усилили ее. Но и те кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если все так продолжится – будем хорошо выступать и в дальнейшем.

    Честно говоря, Хохлов и Владислав Радимов совсем не похожи. Владислав Николаевич – импульсивный человек. Дмитрий Валерьевич – более спокойный, хотя он тоже требовательный, держит дисциплину в команде. В тренерском плане у Радимова были очень интересные упражнения, которые он привез из Испании. У Хохлова тоже хорошие упражнения, они в диковинку многим ребятам. Такие новинки эмоционально подстегивают. Если делаешь одно и то же в течение года – голова устает. Дмитрий Валерьевич всегда придумывает что-то новое, и это не может не радовать.

    Когда переходил в "Динамо", советовался с Радимовым. И не только с Радимовым. У Владимира Евгеньевича Бесчастных спрашивал, они ведь тоже дружат с Хохловым. Все были "за". Сказали, что Хохлов — очень порядочный и честный человек. Чтобы шел к нему и даже не думал. Когда переходишь в новую команду, важен фактор тренера, чтобы он в тебя поверил и дал шанс», — приводит слова Маркова «Р-Спорт».

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