Бистрович рассказал об адаптации в ЦСКА

Полузащитник ЦСКАрассказал, кто ему помогает с адаптацией в московской команде и как обстоят дела с изучением русского языка.

«Я очень благодарен и Георгию, и другим ребятам. С Милановым мы можем говорить на сербохорватском, а это очень важно, когда ты можешь общаться с кем-то на родном языке. Или на английском, как это происходит у нас с Мусой.

Сергей Игнашевич тоже всегда старается подсказать, помочь. Для меня это важно. Как я уже сказал, коллектив у нас просто прекрасный.

Футбольный словарь постоянно пополняется. Кроме того, я нанял преподавателя русского, который говорит еще и по-хорватски. В свободное время занимаюсь с ним, это мне помогает», — цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА.