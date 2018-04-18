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    Бистрович рассказал об адаптации в ЦСКА

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    Кристиян Бистрович
    На фото:Кристиян Бистрович
    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, кто ему помогает с адаптацией в московской команде и как обстоят дела с изучением русского языка.

    «Я очень благодарен и Георгию, и другим ребятам. С Милановым мы можем говорить на сербохорватском, а это очень важно, когда ты можешь общаться с кем-то на родном языке. Или на английском, как это происходит у нас с Мусой.

    Сергей Игнашевич тоже всегда старается подсказать, помочь. Для меня это важно. Как я уже сказал, коллектив у нас просто прекрасный.

    Футбольный словарь постоянно пополняется. Кроме того, я нанял преподавателя русского, который говорит еще и по-хорватски. В свободное время занимаюсь с ним, это мне помогает», — цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА.

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