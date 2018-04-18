Ари назвал «хорошими» шансы сборной России выйти в плей-офф ЧМ-2018

Нападающий «Локомотива»рассказал о получении российского паспорта, а также о своих шансах сыграть за сборную России на чемпионате мира.

«Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно.

Уже сдал экзамен: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема – говорить пока не очень получается.

Будет легче ответить на вопрос об участии в чемпионате мира, если получу приглашение в сборную. В таком случае все зависело бы от меня. Пока я его не получил. Что мне остается? Только выкладываться по полной, показывать свой футбол и надеяться, что тренер меня заметит.

С тех пор, как я ступил на российскую землю, наблюдаю ежегодный прогресс сборной. Конечно, слежу за командой уже давно и могу проводить некие параллели. Отдельные моменты были лучше у прошлых сборных, какие-то наоборот – мы сделали выводы и играем по-другому. Я уверен в нашей команде. Россия осложнит жизнь любому сопернику, никому не поздоровится.

Если посмотреть на соперников по группе ЧМ-2018, то у нас хорошие шансы выйти в плей-офф. Выход из группы – фактор, который придаст уверенности сборной», — приводит слова Ари пресс-служба «Локомотива».