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    «Суонси» — «Эвертон»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Суонси — Эвертон (14.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Суонси — Эвертон17:00
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Суонси» — «Эвертон».

    Последний матч между собой: «Эвертон» — «Суонси» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Суонси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Суонси» — «Эвертон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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