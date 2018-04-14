«Норвич Сити» — «Кардифф Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Норвич Сити» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кардифф Сити»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Норвич Сити» — «Кардифф Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!