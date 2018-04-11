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    Шалимов: Возможно, «Краснодар» мотивировала и моя отставка в матче с «Зенитом»

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    Игорь Шалимов
    На фото:Игорь Шалимов
    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему после своей отставки он не попрощался с краснодарской командой.

    «Не хотел повторяться, говорить игрокам то, о чем говорил на протяжении полутора лет. Тем более, не стоит говорить, уже не являясь главным тренером. Второй момент – то, что я не попрощался, должно стать определённым сигналом. О том, что ответственность надо разделять. Игроки должны понять, что надо быть злее, нести ответственность за результат не перед тренером, но перед клубом.

    Эту злость я увидел в Петербурге в матче с "Зенитом" – возможно, мотивировала и моя отставка. Чтобы быть выше ЦСКА, "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", нужно напрягаться, и очень сильно. Это не всегда приятно, не комфортно для игроков. Это сложно – нужно сохранять концентрацию все время: начиная от разминки на тренировке и заканчивая каждым матчем, на протяжении всего сезона. От четкости передач в тренировочном упражнении до завершения момента в игре. Я много раз говорил о том, что сильные люди дают результат, когда тяжело, а не когда все хорошо», — цитирует Шалимова «Спорт-экспресс».

    Напомним, что «Краснодара» после победы над «Зенитом» (2:1) с 44-ю очками занимает 4-е место в турнирной таблице РФПЛ.

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