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    Черчесов рассказал, как относится к критике

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что старается спокойно относиться к критике и однообразным вопросам журналистов.

    «Честно говоря, нет [ощущения травли]. Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

    Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать.

    Раздражает, когда тебя одно и то же спрашивают. Уже 150 раз ответил. Естественно, я опять отвечу. Если нет никаких идей, то, конечно, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу. Меня в целом ничего не смущает и не раздражает. Другое дело – один и тот же вопрос. Час назад ответил, а потом опять спрашивают. Наверное, я опять так же отвечу. Это касается и тактики, и персоналий любых. Или у нас так принято… Не может один футболист, кто бы это ни был, решать какой-то вопрос в ту или иную сторону. Есть организация, есть системность. Если системности нет, тем более в нашей команде… А мы говорим, что вот этого нет и поэтому, а этот был бы, было бы так. Ребят, так не бывает. Надо понять, что один человек ни в ту, ни в другую сторону ничего не решает», — сказал Черчесов в интервью бывшему пресс-атташе национальной команды Илье Казакову.

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