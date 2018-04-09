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    «Байер» разгромил «Лейпциг»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Леверкузенский «Байер» одержал гостевую победу над «Лейпцигом» (4:1) в матче 29-го тура немецкой Бундаслиги.

    За победителей отличились полузащитники Кай Хаферц, Юлиан Брандт, защитник Панайотис Рецос и нападающий Кевин Фолланд.

    У «быков» гол забил хавбек Марсель Забитцер.

    «Байер» поднялся на четвертое место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 48 очков. «Лейпциг» с 46 очками опустился на шестую строчку.

    Чемпионат Германии. 29-й тур
    «Лейпциг» — «Байер» — 1:4 (1:1)
    Голы: Забитцер, 17 (1:0). Хаферц, 45 (1:1). Брандт, 51 (1:2). Рецос, 56 (1:3). Фолланд, 69 (1:4).«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Форсберг, Кейта (Ильзанкер, 76), Поульсен (Брума, 56), Вернер (Лукман, 69).«Байер»: Лено, С.Бендер (Рецос, 19), Та, Венделл (Хенрикс, 63), Л.Бендер (Едвай, 68), Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаферц, Фолланд, Бэйли.
    Кто ровнее среди равных?«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля
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