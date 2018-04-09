«Байер» разгромил «Лейпциг»

«Байер» поднялся на четвертое место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 48 очков. «Лейпциг» с 46 очками опустился на шестую строчку.

За победителей отличились полузащитники Кай Хаферц, Юлиан Брандт , защитник Панайотис Рецос и нападающий Кевин Фолланд .

«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля

Кто ровнее среди равных? «РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля

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