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    Акинфеев готов пропускать мячи, но только в случае побед ЦСКА

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    Игорь Акинфеев
    На фото:Игорь Акинфеев
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что личные успехи и достижения не так важны для него, как результаты его команды.

    «Пять игр дома без пропущенных мячей — это заслуга наших защитников. Мы уже все 100 раз между собой переругались, как только ни пихали во время матчей, но все равно друг за друга горой.

    В адрес полузащиты тоже могу сказать хорошие слова, ребята нам здорово помогают. Главное — все работает, и работает неплохо, механизм отлажен. Не знаю, может, и не по одному удару наносилось по моим воротам за эти пять матчей, но близко к тому. Уж точно не по 10. Так что мне оставалось только отбить или поймать то, что просочилось к воротам.

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    Для меня самого абсолютно не важна эта серия. Я всегда стоял на том, что самое главное — это успехи команды. Если ПФК ЦСКА выиграет 4:3, я буду очень рад такой победе, пускай сам пропущу три гола. Хотя, конечно, сделаю все, чтобы этого не случилось», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

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