Феллайни предпочитает «Рому» переезду в Турцию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»заинтересован в переходе в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.

По окончании нынешнего сезона истечет срок действия контракта бельгийца с «красными дьяволами».

Похоже, что новое соглашение с «МЮ» Феллайни не подпишет, а потому покинет «Олд Траффорд» в качестве свободного агента.

Среди претендентов на бельгийца числятся турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», которые уже вышли на связь с футболистом. Тем не менее, сам Феллаини заинтересован в переходе в «Рому», которая также ведет с ним переговоры.

В этом сезоне на счету 30-летнего футболиста 4 гола и 1 ассист в 19 поединках.