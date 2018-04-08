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    Феллайни предпочитает «Рому» переезду в Турцию

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    Маруан Феллайни
    На фото:Маруан Феллайни
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни заинтересован в переходе в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.

    По окончании нынешнего сезона истечет срок действия контракта бельгийца с «красными дьяволами».

    Похоже, что новое соглашение с «МЮ» Феллайни не подпишет, а потому покинет «Олд Траффорд» в качестве свободного агента.

    Среди претендентов на бельгийца числятся турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», которые уже вышли на связь с футболистом. Тем не менее, сам Феллаини заинтересован в переходе в «Рому», которая также ведет с ним переговоры.

    В этом сезоне на счету 30-летнего футболиста 4 гола и 1 ассист в 19 поединках.

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