«Лестер» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Дэнни Симпсон, Бен Чилвелл, Уэс Морган, Гарри Магир, Марк Олбрайтон, Адриен Силва, Висенте Иборра, Рияд Марез, Fousseni Diabate, Джейми Варди.
«Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, F.Lejeune, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Kenedy, Ayoze Perez, D.Gayle.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Лестер» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.