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    «Арсенал» — ЦСКА. Пять выводов после разгрома в Лондоне

    Магия от Рэмзи, класс от Головина, королевская игра от Озила

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    Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи
    Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи
    twitter.com/arsenal
    «Арсенал» разгромил ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы благодаря голам Рэмзи и Ляказетта. Автор Squawka Уильям Элдрижд в своей статье делает пять главных выводов после крупной победы «канониров».
    «Арсенал» отправится в Россию с внушительным лидерством. Безусловно, даже фанаты «канониров» будут оптимистичны касательно того, что команда пробьется в полуфинал Лиги Европы.

    Вот пять выводов после победы «Арсенала» над ЦСКА со счетом 4:1.

    Ляказетт вернулся

    Это был прекрасный вечер для француза, который был выбран в роли наконечника атак, тогда как Дэнни Уэлбек, так хорошо сыгравший против «Милана», но затем выглядевший посредственно в матче против против «Сток Сити» в АПЛ в минувший уик-энд, остался в запасе.

    Ляказетт хорошо справился со своими задачами в первом тайме. Он мог довольно легко не реализовать пенальти, так как ему пришлось прилично подождать, пока центральные защитники ЦСКА, которым сто лет на двоих, жаловались и спорили с арбитром. Но он этого не сделал. А его второй гол был рефлексивным и изобретательным завершением атаки.

    Он забил три гола в последних двух матчах за «канониров». Совсем неплохо. Однако проблема в том, что Обамеянг по-прежнему будет выходит в старте «Арсенала» в АПЛ, не так ли?

    Магия Рэмзи

    Какое фантастическое завершение от валлийца! Рэмзи располагался почти спиной к воротам в тот момент, но он каким-то образом подобрал свою ногу в воздухе, чтобы изящно подсечь мяч над голкипером москвичей (который был далеко от линии ворот) и сорвать стоячие овации от фанатов «Арсенала».

    Это не первый раз, когда Рэмзи внес такой гениальный вклад в дело «Арсенала». В последнее время «канониры» лишились магии, и этот гол добавит команде уверенности в оставшейся части сезона.

    Единственный минус Рэмзи заключался в том, что он мог оформить хет-трик, имея более простые возможности для этого, однако упустил их на протяжении всей остальной части матча. В числе этих шансов был и удар в штангу.

    Слабость «Арсенала» в обороне

    «Арсенал» является воплощением Джекиля и Хайда в футболе. Их гениальное продвижение вперед на скорости и давление, которое они оказывают на соперника, отзеркаливается их неспособностью демонстрировать стабильность, силу и твердость в обороне.

    Выездной гол ЦСКА родился из ошибки Косельни, который глупо сфолил вместо того, чтобы сохранить хладнокровие. Гости по ходу игры упустили множество шансов, включая гол, который был правильно не засчитан из-за офсайда, и могли рассчитывать на ничью или менее крупное поражение.

    Более сильный соперник обязательно наказал бы «Арсенал» за его слабость в обороне.

    Головин показал класс

    Было довольно очевидно, почему некоторые топ-клубы Европы хотят заполучить Александра Головина. «Арсенал», по данным СМИ, в их числе. Он показал свой авторитет в игре с мячом под нападающими — подобное можно увидеть в игре таких футболистов, как Кристиан Эриксен.

    Он и Ахмед Муса выглядели главными фигурами в черной форме, которые могли доставить неприятности «Арсеналу» после того, как «канониры» вырвались вперед. 21-летний Головин нанес отличный удар со штрафного мимо Чеха, у которого не было абсолютно никаких шансов.

    Если Россия планирует сделать что-либо примечательное будущим летом (а, скорее всего, этого не будет), то это случится при помощи полузащитника ЦСКА.

    «Король ассистов» Озил

    Еще одна отличная игра от немецкого плеймейкера, который показал мастер-класс для болельщиков из северного Лондона.

    Он сыграл определенную роль в первом голе «Арсенала», затем заработал пенальти, чтобы вновь вывести «канониров» вперед, и доставил мяч в штрафную, чтобы там Рэмзит показал свой класс. Кроме того, он выполнил кросс на Ляказетта, чтобы тот забил четвертый из четырех голов «Арсенала» в первом тайме.

    Умение Озила отдавать пасы работало на полную и он создал еще ряд возможностей для своих одноклубников, которые не смогли извлечь выгоду из его креативности и понимания ситуации.

    Комментаторы BT Sport совершенно правильно назвали Озила лучшим игроком матча. Когда Озил в форме — он один из лучших плеймейкеров в Европе и настоящий «король ассистов».

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