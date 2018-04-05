«Арсенал» разгромил ЦСКА, Ляказетт и Рэмзи оформили дубли

Лондонскийодержал домашнюю победу над московским(4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Мхитарян вовремя сыграл направо на Бельерина, у которого получился классный прострел на свободного в штрафной Аарона Рэмси, а валлиец расстрелял ворота ударом под перекладину.

На 15-й минуте ЦСКА заработал опасный стандарт и сумел сравнять счет. Александр Головин очень легко послал мяч в ближнюю девятку, заставив Чеха капитулировать.

На 23-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Щенников сбил в штрафной Озила. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Ляказетт.

На 28-й минуте развалился центр обороны ЦСКА после классного заброса Озила, на который выбежал Аарон Рэмси, умудрившись пяткой перебросить мяч через Акинфеева в ворота.

А на 35-й минуте прострел Озила дошёл до Ляказетта, который из пределов штрафной классно пробил в левый угол, Акинфеев не дотянулся.

Ответный матч состоится 12 апреля в Москве.