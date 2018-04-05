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    «Арсенал» разгромил ЦСКА, Ляказетт и Рэмзи оформили дубли

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Мхитарян вовремя сыграл направо на Бельерина, у которого получился классный прострел на свободного в штрафной Аарона Рэмси, а валлиец расстрелял ворота ударом под перекладину.

    На 15-й минуте ЦСКА заработал опасный стандарт и сумел сравнять счет. Александр Головин очень легко послал мяч в ближнюю девятку, заставив Чеха капитулировать.

    На 23-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Щенников сбил в штрафной Озила. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Ляказетт.

    На 28-й минуте развалился центр обороны ЦСКА после классного заброса Озила, на который выбежал Аарон Рэмси, умудрившись пяткой перебросить мяч через Акинфеева в ворота.

    А на 35-й минуте прострел Озила дошёл до Ляказетта, который из пределов штрафной классно пробил в левый угол, Акинфеев не дотянулся.

    Ответный матч состоится 12 апреля в Москве.

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
    «Арсенал» (Лондон) – ЦСКА (Москва) – 4:1 (4:1)
    Голы: Рэмси, 9 (1:0). Головин, 15 — штрафной (1:1). Ляказетт, 23 — с пенальти (2:1). Рэмси, 28 (3:1). Ляказетт, 35 (4:1).«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Мхитарян (Ивоби, 61), Рэмси, Джака, Езил, Уилшир (Эль-Ненни, 75), Ляказетт (Уэлбек, 74).«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Кучаев, Натхо (Миланов, 74), Головин, Дзагоев (Витинью, 64), Щенников, Вернблум, Муса (Хосонов, 83).Предупреждения: Дзагоев, 31. Муса, 51. Джака, 57. Щенников, 58. Бельерин, 79.
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