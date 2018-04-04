Венгер: У меня тяжелая история противостояния российским командам

Главный тренер «Арсенала»поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против

«Мы не живем в сказочной стране. Мы пока в четвертьфинале Лили Европы и должны быть реалистами, идти шаг за шагом.

Меня всегда волнует, когда наш стадион не заполняется. Но для нас важнейшая задача – это наша игра. Наши болельщики должны нас поддерживать.

У российской команды хороший уровень техники, хорошая футбольная культура. Это клуб с большой историей, так что мы уважаем ЦСКА. Лично у меня тяжелая история противостояния российским командам (улыбается).

У обоих команд есть шансы победить. Конечно, мы сильны. Но ЦСКА победил "Лион". Я смотрел ответный матч во Франции, российская команда играла чрезвычайно хорошо, создала много моментов. По мне шансы – 50 на 50.

Дипломатические отношения между странами усложнились, но это на нас не влияет, как не влияет на болельщиков – на наших и русских. Никаких проблем не будет», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».