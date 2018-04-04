Ибрагимович отказался от предложения из Китая ради «Гэлакси»

Нападающийотказался от выгодного предложения из Китая, сделав выбор в пользу американского клуба. Об этом сообщает Sports Illustrated.

По информации издания, клуб из Китая предлагал футболисту контракт на 100 миллионов долларов США, однако швед принял решение продолжить карьеру в МЛС.

При этом в «Гэлакси» он заработает намного меньше – три миллиона долларов за два сезона.

Также сообщается, что поначалу Златана и его агента Мино Райолу не устраивала такая сумма, но затем футболист решил, что деньги на данном этапе его карьеры – не главное.

Напомним, в своем дебютном матче в МЛС против «Лос-Анджелеса» Ибрагимович сделал дубль и принес победу своей команде со счетом 4:3.