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    Ибрагимович отказался от предложения из Китая ради «Гэлакси»

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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отказался от выгодного предложения из Китая, сделав выбор в пользу американского клуба. Об этом сообщает Sports Illustrated.

    По информации издания, клуб из Китая предлагал футболисту контракт на 100 миллионов долларов США, однако швед принял решение продолжить карьеру в МЛС.

    При этом в «Гэлакси» он заработает намного меньше – три миллиона долларов за два сезона.

    Также сообщается, что поначалу Златана и его агента Мино Райолу не устраивала такая сумма, но затем футболист решил, что деньги на данном этапе его карьеры – не главное.

    Напомним, в своем дебютном матче в МЛС против «Лос-Анджелеса» Ибрагимович сделал дубль и принес победу своей команде со счетом 4:3.

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